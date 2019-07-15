Задержание на сходке внука убитого криминального короля попало на видео

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В подмосковном кафе «Дюшес» сотрудники полиции пресекли воровскую сходку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Встреча криминальных авторитетов была назначена 13 июля в заведении, расположенном в Люберцах. Они планировали договориться о дележе доходов от наркотиков и крышевании коммерсантов. По данным полиции, сходку созвал авторитет Андрей Крючков по прозвищу Крюк.

В кафе полиция задержала 32 человека, среди них Иракли Усоян — внук убитого в 2013 году лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Его пригласили на сходку в качестве третейского судьи. Иракли Усоян прилетел в Москву из Вены.

Также в числе задержанных — чемпион России по боевому самбо Мехдиев Сахиб и два бойца ММА.

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