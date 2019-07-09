Воры в законе пожаловались главе МВД на нелегкую жизнь

Воры в законе стали жаловаться руководству МВД России на различные притеснения. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает «Комсомольская правда. Краснодар».

По данным издания, недавно адвокат вора в законе Зураба Маргвелашвили, известного в криминальных кругах, как Зура Кутаисский, подал в МВД жалобу на имя главы ведомства Владимира Колокольцева. Адвокат пожаловался Колокольцеву на его же заместителя, Михаила Ваничкина, который вынес решение о нежелательности проживания в России Маргвелашвили — лица без гражданства.

«Судимости подзащитного в прошлом, они погашены, а значит, он не несет угрозы обществу. (...) Сведения о том, что Маргвелашвили занимается вымогательством, грабежами и разбоями, являются клеветой и ничем не подтверждаются», — утверждает адвокат.

Вторую жалобу министру Колокольцеву направил 57-летний вор в законе Георгий Бериев (Гия Беремена): он попросил главу МВД России вернуть ему гражданство, поскольку авторитет является «единственным кормильцем в семье, которая нуждается в его опеке». Кроме того, Бериев обвинил сотрудников Уголовного розыска в предвзятости.

28 мая сообщалось, что в Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе Николая Кузьмичева (Коля Томский), в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье УК РФ против криминальных авторитетов.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей.

После принятия в России антиворовского закона криминальные авторитеты начали переезжать за границу. В основном они выбирают для жизни Кипр и Турцию.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!