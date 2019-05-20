Смотрящий за Екатеринбургом вор в законе Каро вышел из колонии

Вор в законе Кароглы Мамедов, известный как Каро, освободился из мест лишения свободы, где отбывал восьмилетний срок за вымогательство. Об этом URA.Ru сообщили источники в силовых структурах.

С авторитетом перед выходом из колонии в Нижнем Тагиле провели длительную беседу высокопоставленные сотрудники МВД и ФСИН, из-за чего Каро вышел из колонии не утром 17 мая, а вечером того же дня.

Он должен был освободиться 25 мая, но его отпустили раньше срока.

Вор в законе считается смотрящим за Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Он пользуется большим авторитетом в криминальном мире, в связи с чем в правоохранительных органах ожидают нового серьезного передела в преступном мире, поскольку «порядочному вору» готовы многие присягнуть. Каро относится к старой школе воров в законе.

Его задержали в 2011 году после обвинений со стороны делового партнера, чеченца Саида Богатырева. В 2013-м суд Нижнего Тагила приговорил Каро к восьми годам за вымогательство.

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