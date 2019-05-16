ФСБ задержала племянника лидера преступного мира России

Сотрудники ФСБ и МВД России в ходе совместной операции задержали 33-летнего вора в законе Шалву Озманова, известного в криминальных кругах как Куся. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Операцию провели в Горячем Ключе (Краснодарский край). Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). В тот же день Озманова конвоировали в Москву.

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Как отмечается в сообщении, Озманова — внучатого племянника лидера преступного мира России Захария Калашова (Шакро Молодой) — задержали за эпизод пятилетней давности. Тогда вор в законе в результате конфликта с администратором автомойки на Полярной улице в Москве выстрелил в левую ягодицу потерпевшего из неустановленного оружия.

Тогда из-за примирения Озманова с потерпевшим история не получила дальнейшего продолжения — но сейчас нашлись свидетели, готовые дать показания.

17 декабря 2018 года сообщалось, что Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор по делу в отношении Шалвы Озманова. Подсудимый был признан виновным по статье 222 УК РФ («Незаконное ношение оружия»), приговорен к двум годам лишения свободы условно и освобожден из-под стражи в зале суда. Озманов был задержан в Краснодаре 27 октября, при себе у него оказался австрийский пистолет Glock с 18 патронами.

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