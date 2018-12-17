Вора в законе Кусю поймали с нелегальным пистолетом Glock и отпустили домой

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор по делу 32-летнего вора в законе Шалвы Озманова, известного в криминальных кругах как Куся. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Подсудимый был признан виновным по статье 222 УК РФ («Незаконное ношение оружия»), приговорен к двум годам лишения свободы условно и освобожден из под стражи в зале суда. Озманов был задержан в Краснодаре 27 октября, при себе у него оказался австрийский пистолет Glock с 18 патронами.

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Как отмечает ИА, ранее судимый за кражу уроженец Тбилиси Шалва Озманов приходится внучатым племянником вору в законе Захарию Калашову (Шакро Молодой) — лидеру преступного мира России. Пока вернувшийся из Испании Калашов находился на свободе, Озманов входил в его ближайшее окружение и был одним из главных проводников его политики в криминальном мире.

После ареста Калашова в 2016 году Озманов лишился своего непосредственного покровителя и был вынужден вернуться в Краснодар, где его позиции были все еще сильны. По данным «Прайм Крайм», назначая наказание Озманову, судья могла принять во внимание реальную угрозу для жизни подсудимого в случае его тюремного заключения.

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