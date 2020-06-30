В курортном городе на пляже появилась «вонючая черная вода»

В мексиканском курортном городе Акапулько, штат Герреро, на побережье Тихого океана появилась «вонючая черная вода». Об этом во вторник, 30 июня, сообщает издание The New York Post.

Местные жители посчитали, что прорвались сточные трубы, в связи чем произошел отток большого количества грязи из канализации прямо на пляж. «Постоянный отток черной воды длился около 25 минут, это произошло под большим давлением. Меня начало тошнить, потому что вода была очень вонючей», — прокомментировал происшествие анонимный источник.

При этом правительство штата опровергло эту версию. На место выехали сотрудники экологической безопасности, чтобы выяснить обстоятельства и причины произошедшего катаклизма.

23 июня в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7 балла. Отмечается, что очаг подземных толчков расположен на берегу залива Теуантепек в штате Оахака, а сам эпицентр — на глубине 33 километров. Ближайшим к нему населенным пунктом является городок Санта-Мария-Хадани с населением примерно шесть тысяч человек.

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