Нападение бандитов, расстрел и поджог в Мексике попали на видео

В мексиканском городе Салая, штат Гуанахуато, правоохранительные органы начали разыскивать двух мужчин, застреливших работника автомастерской и спаливших магазин за неуплату дани за безопасную торговлю в районе, подконтрольном бандитам. Видео опубликовало в четверг, 11 июня, издание Daily Mail.

Неизвестные приехали на место утром 11 июня. На записи показано, как мужчины подходят к мастерской. Один из них разговаривает по телефону, другой несет что-то в левой руке. Затем первый убегает в сторону, а второй заходит в магазин и резко направляет пистолет на сотрудника, сидящего за стойкой. Преступник целится и четыре раза стреляет в голову человеку, отмечает издание.

Затем он хватает пластмассовую бутылку с горючим и выливает на пол, в то время как раненый сотрудник мастерской, будучи еще живым, лежит за стойкой. Тем временем мужчина разворачивается и поджигает магазин.

После этого бандит выбегает наружу, а его подельник раскладывает на асфальте кислотно-желтого цвета бумагу на фоне пожара и начинает фотографировать все на телефон. Затем оба скрываются с места происшествия.

Отмечается, что немного позже в соседней автомастерской похожим образом убили четверых человек, в числе которых был 16-летний подросток. Правоохранительные органы не выяснили личности преступников и пока не связывают между собой эти преступления.

6 июня сообщалось, что в Мексике начались массовые протесты из-за убийства полицейскими местного жителя, которого якобы задержали за отсутствие маски. Беспорядки начались в городе Гвадалахара, штат Халиско. Горожане потребовали разобраться в обстоятельствах смерти человека, а также в полицейском произволе.

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