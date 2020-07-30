На популярном российском курорте началась вспышка инфекционного заболевания

В Севастополе началась сезонная вспышка кишечных заболеваний. Об этом заявил заместитель губернатора города Александр Кулагин на заседании оперативного штаба по профилактике заболевания коронавирусом, передает gorod24.online.

Как отметил глава Департамента здравоохранения курорта Сергей Шеховцов, больница в Инкермане, куда помещают заболевших, уже переполнена: в ней всего 39 коек, а количество заражений «стремительно растет».

По этой причине новых пациентов, подхвативших инфекцию, будут госпитализировать в больницу Севастополя, переоборудованную под госпиталь для лечения людей с COVID-19.

«Если вспышка будет, тогда мы сможем там размещать. Если вспышки не будет — ситуация пока терпимая и маршрутизация работает», — сказал Шеховцов, добавив, что таких пациентов будут размещать в отдельных корпусах, чтобы они не контактировали с больными коронавирусом.

Как отметили эксперты, пик заболеваемости кишечными инфекциями на курорте, вероятней всего, придется на вторую половину купального сезона.

Ранее в июле в сети появилось видео, на котором запечатлено морское побережье Коктебеля, куда стекала городская канализация, — рядом с этим местом загорали и купались люди. Очевидцы заявили, что аналогичная ситуация с пляжной антисанитарией наблюдается и на других популярных курортах полуострова, в том числе, Феодосии.

Позже стало известно, что видеозаписями с залитыми нечистотами пляжами заинтересовалась крымская прокуратура и организовала проверку по факту публикаций.

По последним данным, в Крыму зафиксировано 1163 случая коронавирусом (из них 343 — в Севастополе), вылечились 697 человек, погибли 15 человек.