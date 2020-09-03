Россияне ринулись по одному направлению на бархатный сезон

Российские туроператоры сообщают о том, что россияне во время пандемии коронавируса массово ринулись в Крым на бархатный сезон — продажи по указанному направлению на сентябрь закрыты на 80 процентов. Об этом со ссылкой на данные Минкурортов региона сообщили на портале Ассоциации туроператоров России.

Согласно полученной информации, в настоящее время спрос на осеннее размещение на полуострове опережает прошлогодние показатели на 30 процентов. «Сентябрь заполнен в Крыму очень серьезно, и если говорить об отелях высокого уровня, то мест почти нигде нет», — заявили представители одного из туроператоров.

При этом известно, что большинство бронирований туров приходится на период до 20 сентября. В первую очередь это связано с продолжительностью купального сезона, вдобавок — с информацией о надвигающемся пике заражений коронавирусной инфекцией: подобные данные ранее озвучил глава региона Сергей Аксенов.

В Крыму в последнее время регулярно обновляется рекорд по ежедневному приросту числа зараженных COVID-19. Так, 28 августа сообщалось о 84 случаях инфицирования за сутки. Ранее максимальный показатель суточного прироста составлял 56 зараженных.

Ранее, в августе, российские туристы, отдохнувшие в Крыму во время пандемии коронавируса, поделились самыми удивительными деталями отпуска в республике. В частности, большинство путешественников отметили, что их впечатлила природа полуострова — горы и чистое море, а также комфортные погодные условия.

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