Глава Крыма заявил о надвигающемся пике коронавируса в бархатный сезон

На Крым надвигается пик волны заражений коронавирусной инфекцией — предположительно, он наступит во время бархатного сезона на местных курортах. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крым–24».

По его словам, несмотря на то, что туристический сезон близится к концу и большинство отдыхающих уезжает, ежедневный прирост по заболеванию COVID-19 достигнет пика к 14 сентября.

«Потом все пойдет на спад», — заключил Аксенов.

Согласно последним данным, на полуострове с начала пандемии зафиксировано 2511 случаев заражения коронавирусом. При этом из больниц выписаны 1695 выздоровевших пациентов, 31 носитель инфекции умер.

В Крыму в последнее время регулярно обновляется рекорд по ежедневному приросту числа зараженных COVID-19. Так, 28 августа сообщалось о 84 случаях инфицирования за сутки. Ранее максимальный показатель суточного прироста составлял 56 зараженных.

При этом в середине августа Аксенов, отвечая на данные о повторном закрытии республики и введении ограничений из-за вспышки коронавируса, заявил, что «никаких закрытий сейчас не будет». По его словам, на данный момент в регионе принимаются все меры, чтобы не допустить распространения инфекции и очередного введения запретов.

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