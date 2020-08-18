Глава Крыма ответил на слухи о повторном закрытии региона из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на данные о повторном закрытии республики и введении ограничений из-за вспышки коронавируса, распространившиеся в сети после выявления рекордного числа зараженных на полуострове. Об этом сообщает «КрымИнформ».

«Прошу на слухи не реагировать: что сейчас вторая волна начнется, с сентября закрытие школ, бизнеса — не будет сейчас никаких закрытий», — заявил Аксенов.

По его словам, на данный момент в регионе принимаются все меры, чтобы не допустить распространения инфекции и очередного введения запретов, а соответствующие решения принимаются исключительно в соответствии с распоряжениями федерального центра.

Отмечается, что ранее в соцсетях появилась информация о повторном закрытии Крыма в начале осени, в связи с чем ряд местных компаний и объектов размещения отказывались организовывать мероприятия и бронировать номера после 15 сентября.

11 августа глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что на курорте возвращается масочный режим из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. По его словам, в первую очередь, жесткие требования будут выдвинуты к сфере обслуживания — отелям, кафе и ресторанам, торговым центрам.

Крым побил рекорд по числу заражений коронавирусом 10 августа — на полуострове зафиксировали 48 новых случаев заболевания, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Согласно последним данным, в Республике Крым всего зафиксировано 1820 случаев заражения COVID-19. Из больниц выписаны 1245 выздоровевших пациентов, 23 носителя инфекции скончались.

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