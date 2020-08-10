Популярный российский курорт побил рекорд по числу заражений коронавирусом

В Крыму впервые зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом за сутки, это новый рекордный показатель с начала пандемии. Соответствующую информацию на своей странице во «ВКонтакте» представил глава республики Сергей Аксенов.

Согласно последним данным, накануне на территории полуострова выявлено, в частности, 17 случаев при обращении за медицинской помощью, 28 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 — при скрининге здоровых лиц.

Отмечается, что ранее максимальный для региона показатель был зарегистрирован 6 августа — 39 инфицированных за сутки.

По обновленной информации, всего в Крыму с начала пандемии выявлено 1517 случаев заболевания COVID-19. Из больниц при этом выписаны 1054 выздоровевших пациентов, 17 носителей инфекции скончались.

Еще один популярный курорт на юге России побил рекорд по числу инфицирований 3 августа — в Краснодарском крае за сутки вирус подхватили 113 жителей и гостей популярных курортов, в том числе 72 женщины, 41 мужчина и 12 детей.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru