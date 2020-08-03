Популярный российский курорт побил рекорд по числу заражений коронавирусом

Краснодарский край побил рекорд по числу заражений коронавирусом. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Кубань Информ».

По данным портала, за последние сутки инфекцию подхватили 113 жителей и гостей популярных курортов, в том числе 72 женщины, 41 мужчина и 12 детей. Это самый высокий показатель заболеваемости в регионе с начала пандемии.

Как отмечается, 40 случаев заражения COVID-19 подтверждено в Краснодаре, еще 18 — в Сочи, 10 — в Северском районе, шесть — в Туапсе и Кропоткине, пять — в Тимашевске и станице Тбилисской. Также инфицированные выявлены в Армавире, Новороссийске, Геленджике, Ейске, Крымске, Темрюке и ряде других населенных пунктов края.

Общее количество случаев заражения коронавирусом на Кубани достигло 8585, выздоровели 7353 человек, 117 умерли.

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До 21 августа в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. В июле местные власти сняли большую часть введенных во время пандемии ограничений, в том числе на пассажирские перевозки и работу предприятий общественного питания, гостиниц, магазинов, а также фитнес-центров, бассейнов и аквапарков.

В России за последние сутки коронавирусом заразились 5394 человек в 83 регионах. Общее количество случаев инфицирования достигло 856 264, из них 653,6 тысячи человек поправились,14 207 больных скончались.