Краснодарский край побил рекорд по числу заражений коронавирусом

В Краснодарском крае побит рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный штаб.

За последние сутки на Кубани наблюдается прирост в 107 случаев — рекорд за все время пандемии. Случаи инфицирования выявлены в 22 городах и районах, то есть, половине всех муниципальных образований региона.

Больше всего случаев в Краснодаре — 53. На втором месте Сочи, где за последние сутки зафиксировали 10 новых случаев заражения. В Новороссийске заразились шесть человек, в Туапсе — пять.

Всего с весны 2020-го в Краснодарском крае зафиксировано 8472 случая инфицирования. За тот же период от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 114 человек.

В регионе до 21 августа действует режим повышенной готовности. С июля там сняли большую часть ограничений на пассажирские перевозки, а также на работу предприятий общественного питания, гостиниц, объектов торговли. В крае могут работать фитнес-центры, бассейны, аквапарки.

В России за последние сутки выявили 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Таким образом, общее число зараженных выросло до 850 870. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.