Центр «Вектор» назвал сроки производства вакцины от коронавируса

Государственный научный центр «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре. Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» заявил глава центра Ринат Максютов, передает газета «Известия».

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года, началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — заявил Максютов.

1 августа глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для россиян.

Ранее сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

В России за прошедшие сутки было выявлено 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Таким образом, общее число зараженных выросло до 850 870. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.