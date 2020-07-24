В России одобрили начало клинических испытаний еще одной вакцины от COVID-19

Центр «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на добровольцах. Исследования начнутся 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Первые добровольцы будут вакцинированы еще одной одобренной вакциной 27 июля.

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Клинические испытания вакцины Минобороны и центра имени Гамалеи завершились в России 20 июля. В этот день из военного госпиталя выписали вторую, последнюю, группу добровольцев из 20 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний доказала свою эффективность и безопасность.

Также Мурашко говорил о том, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России намечена на август 2020 года. «Думаю, что первая регистрация [вакцины] будет где-то в августе», — сказал он.

По состоянию на 24 июля, в России выявлено более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших приблизилось к 589 тысячам. Активными носителями вируса остаются 199 тысяч человек. 13 046 пациентов скончалось

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