В России выявили 5811 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлен 5811 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего за время эпидемии заразилось более 800 тысяч жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего за день заразилось в Москве (645) и Свердловской области (248). Сто и больше новых пациентов насчитывается в Петербурге, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, Алтайском, Красноярском, Ставропольском, Хабаровском, Приморском краях, а также Московской, Нижегородской, Иркутской, Мурманской, Ростовской, Челябинской, Оренбургской, Омской, Ульяновской, Новосибирской, Тюменской областях.

За день выздоровели 8444 граждан. Общее число поправившихся приблизилось к 589 тысячам. Активными носителями вируса остаются 199 тысяч человек. 13 046 пациентов скончалось, в том числе 154 за последние 24 часа. Страна находится на четвертом месте с мире по числу зараженных.