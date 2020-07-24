Вакцины нового поколения создадут для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом ученые разрабатывают вакцины нового поколения, которые смогут сформировать иммунитет более чем на год, рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, натуральный иммунитет к COVID-19 — краткосрочный и сохраняется максимум полгода, если человек им переболел. Поэтому нет смысла создавать вакцины первого поколения. «Иммунитета от них хватит на два-три месяца, все время придется население вакцинировать», — пояснила профессор.

Она указала, что вакцины нового поколения основаны на принципиально других технологиях, благодаря которым иммунитет сохранится как минимум на год. Она отметила, что пока медики дают прогноз на год, потому что массового применения вакцин нового поколения не было.

Баранова заявила, что старые вакцины не смогут бороться с коронавирусом, они ослабляют иммунитет. «Если вы привились от какого-то типа гриппа, но у вас иммунитет будет гораздо более слабый к этому типу, чем если вы перенесете заболевание», — пояснила она.

По ее словам, вакцинация снижает риск заболеть вдвое и помогает перенести заболевание в более легкой форме, однако об абсолютной защите речи не идет. В то же время специалист отметила, что вакцины, которые сейчас запущены в производство, — это либо вакцины с мертвым вирусом, либо рекомбинантные вакцины, основанные на одном антигене.

В случае рекомбинантных вакцин вводится только один антиген вируса вместе с компонентом, который усиливает иммунный ответ. Однако из-за такой схемы часто организм реагирует аллергией на вакцину. Ученый пояснила, что вакцины первого поколения справлялись с другими вирусами, но для COVID-19 надо было использовать новые разработки.

Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от COVID-19 людей из групп риска, прежде всего медицинских работников, может начаться в августе. По его словам, параллельно начнется массовое производство. При этом Мурашко не конкретизировал, когда будет проходить массовая вакцинация населения.