Мурашко назвал сроки начала вакцинации людей из групп риска от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 людей из групп риска, прежде всего медицинских работников, может начаться в августе. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает «Интерфакс» в четверг, 23 июля.

«Мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина», — сказал министр.

По его словам, параллельно начнется массовое производство. При этом Мурашко не конкретизировал, когда будет проходить массовая вакцинация населения.

Министр также добавил, что испытанная на добровольцах вакцина от COVID-19, созданная в институте имени Гамалеи, продемонстрировала положительные показатели в формировании иммунитета к коронавирусу. В то же время, еще предстоит выяснить, насколько он стоек.

Ранее 23 июля Мурашко заявил, что на третьем этапе исследования вакцины от коронавируса планируется вакцинировать не менее 1600 добровольцев.