В Госдуме выступили против массовой вакцинации россиян от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в России надо проводить постепенно, потому что существуют определенные риски. Об этом агентству «Москва» заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Он выступил против массового вакцинирования, напомнив, что пока препарат был опробован только на здоровых добровольцах. «Мы не знаем, какие результаты будут у людей с пониженным иммунитетом, у пациентов с хроническими заболеваниями», — отметил депутат.

Менделевич уточнил, что выступает за прививки, но в нынешней ситуации необходимо придерживаться основных законов медицины, согласно которым лекарство должно быть не опаснее болезни. «Поэтому разговаривать об общей вакцинации россиян или даже одной трети можно будет только тогда, когда мы получим все результаты», — сказал он.

Собеседник агентства считает, что надо проводить поэтапную вакцинацию и вначале привить только тех, для кого коронавирусная инфекция представляет смертельную опасность.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что массовое производство отечественной вакцины от коронавируса может начаться в России в августе. По его словам, в прививке нуждаются 40-50 миллионов граждан. Начальник лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков высказался против поголовного вакцинирования.