В необходимости массового выпуска вакцины от коронавируса усомнились

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков усомнился в необходимости массового производства вакцины от коронавируса в России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, все дело в том, что россияне начали вырабатывать коллективный иммунитет естественным путем. «Наша лаборатория первой заметила эту тенденцию», — заметил он.

Вирусолог напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин официально заявил, что в столице порядка 60 процентов населения получили коллективный иммунитет. «Это означает, что вакцина становится запасным вариантом», — пояснил Волчков.

По его мнению, создание вакцины в разных странах стало своего рода демонстрацией технологических возможностей, но скорее всего, препарат окажется невостребованным. Однако специалист не исключил, что к массовой вакцинации могут прибегнуть такие страны, как Китай, Южная Корея и Япония, поскольку там параметры коллективного иммунитета значительно ниже, чем в России.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что помимо людей из групп риска, в первую очередь вакцину от коронавируса должны получить учителя, пожилые люди, а также граждане, которые живут и работают в замкнутых коллективах. При этом он подчеркнул, что категории наиболее нуждающихся в вакцине россиян будет определять Минздрав.