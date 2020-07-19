Названы категории наиболее нуждающихся в вакцине от коронавируса россиян

Помимо людей из групп риска, в первую очередь вакцину от коронавируса должны получить учителя, пожилые люди, а также граждане, которые живут и работают в замкнутых коллективах. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом», — сказал он. При этом Гинцбург подчеркнул, что категории наиболее нуждающихся в вакцине россиян будет определять Минздрав.

Ранее Гицбург назвал главное противопоказание при вакцинировании от коронавируса. По его словам, вакцина не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Больные аутоиммунными заболеваниями не смогут безопасно вакцинироваться потому, что прививка способна спровоцировать обострение хронического заболевания.