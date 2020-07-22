Названы сроки массового производства российской вакцины от коронавируса

Массовое производство отечественной вакцины от коронавируса начнется минимум через полгода. Такие сроки РИА Новости назвал руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

По его словам, для выпуска продукции по всем стандартам нужен примерно год. Самым сложным в этом вопросе будут организация и запуск промышленного производства, возможно понадобятся дополнительные мощности и новая инфраструктура. «Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев», — сказал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что в ближайшее время прививка от нового вируса потребуется 40-50 миллионам россиян. Он утверждал, что массовое производство российского препарата ожидается в августе, к концу года будет произведено 30 миллионов доз препарата на территории страны, еще примерно 170 миллионов изготовят компании-партнеры по всему миру.

Начальник лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков считает, что поголовное вакцинирование в стране не нужно, потому что население начало вырабатывать коллективный иммунитет естественным путем.