Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса

В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как отметил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, препарат еще находится на стадии клинических испытаний. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По его словам, клинические испытания вакцины вышли на вторую стадию. В настоящий момент они находятся на завершающем этапе. «По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — добавил Кузнецов.

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов рассказал, что первая российская вакцина от коронавируса готова. «Окончательные оценки результатов испытаний уже сделаны», — отметил он.

По состоянию на 21 июля в России выявили 5842 заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 783 328 человек в 85 регионах страны.