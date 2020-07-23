Минздрав анонсировал вакцинирование 1600 россиян от коронавируса

На третьем этапе исследования вакцины от коронавируса планируется вакцинировать не менее 1600 добровольцев. Такие испытания анонсировал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Как планируют эксперты, в испытаниях каждой из форм вакцины (жидкой и лиофилированной) примут участие не менее 800 человек. Мурашко добавил, что эти пациенты получат вакцинацию уже на амбулаторном этапе, а параллельно начнется масштабирование производства.

Мурашко отметил, что вакцинацию также предложат пациентам из групп, наиболее подверженных риску.

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22 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, два препарата находятся на финальной стадии испытаний. Он выразил надежду на то, что страна получит надежную вакцину осенью.

Ранее разработчик российской вакцины, замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что на создание препарата понадобилось всего две недели, так как на тот момент исследователи три года готовили препарат против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS, его вспышка произошла в 2012-2013 годах). В связи с этим у ученых не было сомнений.

По состоянию на 23 июля в России выявлено 795 038 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.