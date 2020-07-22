Мишустин назвал количество безопасных российских вакцин от коронавируса

Четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, два препарата находятся на финальной стадии испытаний. Количество безопасных вакцин назвал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

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Премьер выразил надежду на то, что страна получит надежную вакцину осенью.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовое производство отечественной вакцины от коронавируса может начаться в России в августе. По его словам, в прививке нуждаются 40-50 миллионов граждан.

Между тем член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступает против массовой вакцинации людей, так как существуют определенные риски. В лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) отмечают, что россияне уже начали вырабатывать коллективный иммунитет естественным путем.