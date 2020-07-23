Собянин ответил на вопрос о введении новых ограничений из-за коронавируса

Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. Так на соответствующий вопрос ответил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Мэр заявил, что на данный момент в Москве «вполне спокойная» ситуация, поэтому власти будут решать по обстоятельствам вопрос с введением новых карантинных мер.

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17 июля Собянин заявил, что в Москве не боятся завоза инфекции жителями других регионов, поэтому не планируется закрывать город для туристов. По его словам, Москву в принципе невозможно и бессмысленно закрывать, потому что миллионы людей каждый день приезжают туда на работу или уезжают оттуда в командировки.

По данным на 23 июля, в Москве выявлен 235 971 случай заражения коронавирусом, зафиксировано 173 392 выздоровления и 4364 летальных исхода. Всего в России с начала пандемии выявлено 795 038 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.