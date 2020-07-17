Собянин оценил идею закрыть Москву из-за коронавируса

В Москве не боятся завоза инфекции жителями других регионов, поэтому закрывать город для туристов не планируется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли — и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва — это все равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что Москву в принципе невозможно и бессмысленно закрывать, поскольку миллионы людей каждый день приезжают туда на работу и уезжают оттуда в командировки.

Ранее Собянин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу создан у 60 процентов москвичей. По его словам, такая же ситуация с коллективным иммунитетом сложилась в Нью-Йорке. В этой связи, по мнению Собянина, сравнение Москвы с американским мегаполисом в контексте разговоров о коронавирусе можно считать оправданным, однако смертность там выше.

По состоянию на 17 июля в Москве за сутки заразились 575 человек. С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 232 376 жителям столицы.