Иммунитет к коронавирусу выработался у каждого четвертого россиянина

Антитела к коронавирусу есть у каждого четвертого россиянина, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, популяционный иммунитет к инфекции в стране достиг 26 процентов. При этом в разных регионах и населенных пунктах цифры могут отличаться. Например, в больших городах из-за «особенностей эпидемического процесса» иммунитет выработался у большего числа граждан.

Попова уточнила, что среди детей до шести лет максимальные показатели по наличию антител доходили до 42 процентов, в возрасте с 7 до 13 лет — до 38 процентов. «При том, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой группе населения самые низкие», — добавила она.