Эпидемиолог назвал неизбежной вторую волну коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России неизбежна, но вряд ли стоит ожидать такого же жесткого режима самоизоляции. Об этом ТАСС заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, обычно стабилизация эпидемиологической ситуации происходит при иммунитете к вирусу у 30 процентов населения. Когда этот показатель достигает 60-70 процентов, коронавирус перейдет в сезонное заболевание. Сейчас в Москве антитела к вирусу выявлены у 20 процентов жителей. «Поэтому по законам жанра эпидемиологии и вирусологии вторая волна неизбежна», — пояснил эпидемиолог, уточнив, что она придет вместе с подъемом других респираторных заболеваний в холодное время года.

Специалист отметил, что новая волна может быть сильнее первой, только если за лето коронавирус мутирует и приобретет новые свойства. Возможность такого сценария невысокая, поскольку обычно со временем вирус ослабевает и учится не убивать человека, благодаря чему обеспечивает себе выживаемость и распространение.

Горелов назвал жесткую самоизоляцию в будущем маловероятной, отметив, что медицинские учреждения уже готовы к развитию событий и свободных коек достаточно. «Это не то же самое, что было в начале», — подчеркнул эпидемиолог.

Собеседник агентства добавил, что строгий режим ограничений вводить не имеет смысла, поскольку «нет такого шлюза, который бы не пустил» инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев призвал россиян не бояться коронавирусной инфекции, потому что она превратится в сезонное заболевание и появится вакцина.

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