Названа доля москвичей с иммунитетом к коронавирусу

В Москве иммунитет к коронавирусу выявили у 20 процентов участников тестирования на антитела. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС в пятницу, 26 июня.

«Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться», — сказала Ракова. Речь идет о третьем этапе массового тестирования. По словам Раковой, всего в тестировании приняли участие более 90 тысяч москвичей.

Ракова добавила, что в предыдущем месяце иммунитет к коронавирусу появился примерно у 7 процентов жителей Москвы. Установлено, что почти 80 процентов людей с антителами к COVID-19 имеют вирусонейтрализующие вещества, что позволяет судить о формировании иммунитета.

В заключение Ракова подчеркнула, что исследование москвичей на антитела будет продолжаться.

Ранее стало известно, что одна из российских лабораторий, проводящих тестирование на антитела к коронавирусу, обнаружила иммунитет у каждого седьмого россиянина (15 процентов сдавших тест). Всего исследование в этой лаборатории прошли 250 тысяч россиян. Лидерами по числу пациентов, сдавших тест, стали Москва и Московская область — 28 и 18 процентов соответственно от общего числа тестов. Иммунитет, по данным на 15 июня, подтвердился у 18,4 процента жителей столицы и у 20,2 процента жителей Подмосковья.

По последним данным, всего с начала эпидемии в России зафиксировано 620 794 случая заражения коронавирусом. Более половины заболевших (384 152) выздоровели, 8781 человек умер. За последние сутки полностью вылечились 8988 человек, тогда как заразившихся 6800. Еще 176 пациентов с коронавирусом умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!