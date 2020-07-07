Малышева высказалась о второй волне коронавируса в России

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что Россия прошла вспышку коронавируса и второй волны, вероятно, не будет. В Instagram она высказала свои доводы в пользу этой точки зрения.

«Похоже, что человечеству хватает врожденного иммунитета не болеть этим вирусом. У 20 процентов уже сформирован приобретенный, адаптивный иммунитет. Будет вторая волна? Эпидемиологи считают, что крайне вряд ли», — подчеркнула Малышева.

Малышева пояснила, что все больше врачей считают коронавирус не таким заразным, как считалось ранее. Она указала, что по последним данным человек с коронавирусом может заразить 1-2 человек.

«Тестов все больше, а смертность остается на том же уровне», — отметила она, говоря о ситуации в России. По ее словам, статистика говорит о том, что фактически смертность от коронавируса снижается.

Ранее Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее мать при коронавирусе. По ее мнению, главную роль сыграло то, что в больнице женщине заменили антикоагулянты в таблетках на антикоагулянты в уколах.

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