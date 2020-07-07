Россиян призвали не бояться второй волны коронавируса

Бояться второй волны коронавируса не стоит, поскольку инфекция превратится в сезонное заболевание. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. Его слова приводятся на сайте издания «Политика Сегодня».

«Это пневмотропный вирус, он встанет, так сказать, в строй как вирус гриппа и будет дважды к нам приходить в году — поздней осенью и ранней весной», — отметил Зуев. Кроме того, он отметил, что в России увеличивается иммунная прослойка населения.

Зуев также выразил надежду на вакцину от коронавируса. «Нам же рекомендуют осенью прививаться против гриппа. И мы будем прививаться, только теперь делаем на одну прививку больше», — заявил он.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве второй волны коронавируса можно будет избежать благодаря поэтапному снятию ограничительных мер и постоянному мониторингу ситуации с COVID-19. Вместе с тем Проценко призвал людей быть осторожными, поскольку коронавирус еще недостаточно изучен.

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