Главврач больницы в Коммунарке оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве

Второй волны коронавируса в Москве можно будет избежать благодаря поэтапному снятию ограничительных мер и постоянному мониторингу ситуации с COVID-19. Об этом заявил главный врач больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко, передает «Интерфакс».

По его словам, такой оптимистичный прогноз ему позволяет давать тот факт, что ограничения в столице снимались не в один момент, а постепенно.

Вместе с тем Проценко призвал людей быть осторожными, поскольку коронавирус еще недостаточно изучен. В этой связи нельзя даже говорить, возможно ли повторное заражение COVID-19, хотя, по словам врача, популяционный иммунитет растет.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что вторая волна коронавируса в Москве невозможна. В столице, по официальной информации, антитела есть у 20 процентов обследованных граждан. Однако, согласно новым данным, людей с T-клеточным иммунитетом в популяции в 2-3 раза больше, чем тех, у кого выявлены IgG-антитела. Таким образом можно предположить, что 40-60 процентов жителей столицы есть иммунитет к коронавирусу.

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