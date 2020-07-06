В России вылечилось более 454 тысяч зараженных коронавирусом

В России за последние сутки вылечилось 3579 человек, зараженных коронавирусом. Общее число излечившихся превысило 454 тысячи, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в России выявили 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов.

Ранее Россия опустилась на четвертое место по числу заразившихся коронавирусом. В тройке стран, наиболее пострадавших от инфекции, оказалась Индия, где за сутки заболели COVID-19 23 165 человек.

В десятке стран с наибольшим числом заразившихся также находятся Перу, Испания, Чили, Великобритания, Мексика.

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