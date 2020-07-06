Число случаев заражения короновирусом в России превысило 687 тысяч

В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 687 тысяч. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За последние сутки зарегистрировали 6611 случаев заражения. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

По данным на 5 июля в стране был выявлен 681 251 заболевший в 85 регионах.

Ранее Россия опустилась на четвертое место по числу заразившихся коронавирусом. В тройке стран, наиболее пострадавших от инфекции, оказалась Индия, где за сутки заболели COVID-19 23 165 человек.

В десятке стран с наибольшим числом заразившихся также находятся Перу, Испания, Чили, Великобритания, Мексика.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!