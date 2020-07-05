Россия опустилась на четвертое место по числу заразившихся коронавирусом. В тройке стран, наиболее пострадавших от инфекции, оказалась Индия, где за сутки заболели COVID-19 23 165 человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

По данным сайта на 5 июля, в мире заразились COVID-19 11 475 480 человек. Больше всего инфицированных находится в США — 2,9 миллиона человек. В Бразилии этот показатель превысил 1,5 миллиона. В Индии заражено более 697 тысяч человек, а в России — 681 тысяча.

В десятке стран с наибольшим числом заразившихся также находятся Перу, Испания, Чили, Великобритания, Мексика.

В России за последние сутки было выявлено 6736 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 681 тысячу. Из них более 450 тысяч выздоровели, свыше 10,1 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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