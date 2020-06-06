Первое место Британии по числу смертей от коронавируса объяснили

Эксперты объяснили причины, по которым Великобритания вышла на первое место по числу смертей от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Их интервью публикует Sky News в своем YouTube-канале.

По мнению главы отделения эпидемиологии и общественного здравоохранения при Королевском медицинском обществе Габриэля Скэлли, большей части смертей можно было избежать, если бы власти не игнорировали советы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и вовремя ввели карантинные меры.

Другие эксперты считают, что режим изоляции в Британии был чересчур мягким. Сотрудница Центра аттестации и политики в области лечения и ухода Аделина Комас-Эррера рассказала, что подход властей можно назвать вялым: в других странах меры были гораздо более жесткими, и правительства четко разъясняли необходимость таких действий. Лондон, напротив, «будто бы просто попросил граждан сделать вот так, и все», считает специалист.

Sky News отмечает, что Лондон рассчитывал на более низкие показатели: 20 тысяч смертей от пневмонии. Однако, по последним данным, в стране уже больше 40 тысяч погибших — это самый крупный показатель в Европе. По состоянию на 6 июня, в Великобритании 284,7 тысячи зараженных.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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