Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры. Это произошло после того, как страна достигла первого места в мире по показателю смертности от пневмонии COVID-19, сообщает The Independent.

«Если бы мы столкнулись с той же болезнью, если бы знали то, что известно о ней сегодня, то пошли бы на ограничения между тем, что реально сделал Стокгольм, и тем, что сделали в других странах», — признался главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Он добавил, что введение ограничений на передвижение и отмена всех мероприятий помогли бы избежать рекордного числа смертей.

При этом еще в начале мая Тегнелл защищал позицию, которой придерживалась Швеция: в стране все время были открыты школы и детские сады, разрешалось собираться в группы не более 50 человек, передвижение граждан никак не ограничивалось. Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог может быть таким же, как в других странах. Несмотря на это, главный эпидемиолог подчеркивал, что правительство рассчитывает на сознательность граждан.

Однако уже 29 мая стало известно, что Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса всего за одну неделю. За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у страны достиг 5,59.

По данным института Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 38,5 тысячи случаев инфицирования коронавирусом нового типа; 4,4 тысячи смертей и 5 тысяч выздоровевших пациентов.

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