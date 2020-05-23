Шведский игрок клуба РПЛ объяснил высокую смертность от коронавируса на родине

Шведский футболист «Краснодара» Маркус Берг сравнил ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, у себя на родине и в России. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

По словам игрока, в Швеции высокая смертность от заболевания связана с малым количеством протестированных. Форвард отметил, что в скандинавской стране берут гораздо меньше анализов, чем в России. «Очень многие не знают, подхватили они коронавирус или нет». — добавил Берг.

Игрок отметил, что недавно вернулся в Краснодар, сдал отрицательный тест на коронавирус и сейчас находится на 14-дневном карантине.

Розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен в середине марта. Возобновление чемпионата запланировано на 21 июня.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превышает 335 тысяч человек, более 3 тысяч умерли. В Швеции инфицировано более 32 тысяч человек, умерло почти четыре тысячи.

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