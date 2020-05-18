Южнокорейский футбольный клуб заменил зрителей на трибунах секс-куклами

Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» расставил на трибуне секс-кукол во время домашнего матча чемпионата страны. Об этом сообщает Goal.com.

Инцидент произошел 17 мая на игре против «Кванчжу», которая завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Встреча из-за коронавируса проходила без зрителей.

Компания Dalcom, которая занимается производством товаров для взрослых, предложила «Сеулу» установить на трибунах «высококачественные манекены». Клуб согласился и закупил 30 изделий.

Позже руководство команды извинилось перед болельщиками, отметив, что «Сеул» не знал о предназначении кукол, так как не проверил, чем занимается компания-производитель.

Первенство Южной Кореи по футболу было приостановлено из-за пандемии коронавируса и возобновилось 8 мая. «Сеул», который в 2016 году становился чемпионом страны, на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице.

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