Названа дата возобновления чемпионата России по футболу

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Об этом сообщается в Twitter организации.

Соревнования начнутся 21 июня. Командам позволят проводить по пять замен за матч.

Первенства Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп Профессиональной футбольной лиги завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ выйдут в Премьер-лигу.

Олимп Кубок России также будет возобновлен 21 июня. Места проведения встреч в связи с пандемией коронавируса пока неизвестны.

Чемпионат России, как и многие другие мировые футбольные соревнования, был приостановлен из-за пандемии. К моменту объявления паузы в турнире единолично лидирует петербургский «Зенит», опережая ближайших преследователей на девять очков. Второе и третье места занимают «Локомотив» и «Краснодар», имея в активе 41 очко у каждого.

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