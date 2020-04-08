В клубе РПЛ объяснили отказ от снижения зарплат игроков из-за коронавируса

Президент футбольного клуба «Урал», выступающего в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ), Григорий Иванов объяснил отказ от снижения зарплат игроков из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Наша позиция не поменялась. Надо же с игроками разговаривать, а у нас легионеры разъехались», — заявил Иванов. Он подчеркнул, что до 1 мая зарплаты футболистов точно останутся прежними.

Функционер добавил, что тема сокращения оклада — довольно тонкая. «У нас не такие зарплаты, как в "Спартаке"», — заключил он.

О пользе от сокращения оклада российских футболистов ранее заявил бывший игрок национальной команды Александр Мостовой. По его мнению, наступило время для того, чтобы сделать суммы в контрактах спортсменов справедливыми.

На снижение выплат игрокам пошли руководства многих европейских клубов. В частности, зарплаты урезали игрокам туринского «Ювентуса», футболисты каталонской «Барселоны» добровольно отказались от 70 процентов оклада. А игроки и тренерский штаб петербургского «Зенита» отказались от половины зарплаты за апрель и май.

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