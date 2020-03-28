Зарплаты российским футболистам призвали урезать на фоне пандемии коронавируса

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой призвал руководства клубов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) урезать зарплаты игрокам на фоне пандемии коронавируса. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Мостовой привел в пример европейские чемпионаты, в которых уже принята соответствующая мера. «Перерыв в нашем футболе и урезание зарплат может пойти нам на пользу. Клубы наконец могут сделать зарплаты в контрактах наших игроков справедливыми», — заявил он.

Бывший футболист подчеркнул, что в последние десять лет вокруг высоких зарплат в российском футболе постоянно идут разговоры, а сейчас лучшее время для того, чтобы это исправить. «Пускай никто не обижается, это будет правильным решением», — заключил Мостовой.

На урезание зарплат в результате наступившей из-за коронавируса паузы в лигах пошли руководства многих европейских клубов. В частности, меньшие деньги получат футболисты каталонской «Барселоны».

Ранее 28 марта стало известно вероятное время возобновления РПЛ. Решение о приостановке чемпионата было принято 17 марта в ходе заседания Бюро исполкома Российского футбольного союза.

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