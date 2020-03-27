«Барселона» принудительно урезала зарплаты игрокам из-за коронавируса

Руководство «Барселоны» объявило о принятии ряда мер в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте команды.

Речь идет о сокращении рабочего дня, который обусловлен обстоятельствами и осуществленными мерами защиты, и, как следствие, о пропорциональном сокращении зарплат, предусмотренном в соответствующих контрактах. Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала клуба.

Руководство команды отметило, что опирается на трудовое законодательство в соответствии с критериями соразмерности и, прежде всего, справедливости. Основная цель — возобновить деятельность клуба как можно скорее.

26 марта стало известно, что игроки «Барселоны» выступили против того, чтобы им урезали зарплаты из-за пандемии коронавируса. Недовольные посчитали, что клуб сам поставил себя в это положение неудачными трансферами, на которые были потрачены миллионы евро.

Большинство футбольных лиг, в том числе и чемпионат Испании, приостановили розыгрыши из-за распространения коронавируса. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.

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