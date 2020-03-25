Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поучаствовал в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации издания, футболист пожертвовал миллион евро каталонской больнице Hospital Clinic, которая изучает коронавирус. Представители клиники поблагодарили Месси за поддержку. Кроме того, спортсмен выделил средства аргентинским больницам.

Ранее 25 марта стало известно, что «Барселона» может выставить на трансфер восемь футболистов. Распродажа рассматривается в качестве варианта покрыть финансовые издержки из-за паузы в чемпионате Испании и прекращения розыгрыша Лиги чемпионов.

Большинство футбольных лиг приостановили розыгрыши из-за распространения коронавируса. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.

По последним данным, в мире выявлено свыше 438 тысяч инфицированных коронавирусом; 19,6 тысячи человек погибли, 111,8 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.

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