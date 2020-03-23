Месси и Роналду позвали играть в Белоруссию

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб позвал Криштиану Роналду и Лионеля Месси доигрывать футбольный сезон в своей стране. Слова спортсмена приводит The Sun.

Чемпионат Белоруссии продолжается несмотря на то, что практически все европейские первенства прерваны из-за распространения коронавируса. «Весь мир сейчас смотрит белорусскую лигу. Всем нужно включить телевизор и посмотреть наш футбол», — сказал Глеб.

Футболист вспомнил, что многие игроки Национальной хоккейной лиги во время локаутов уезжают в Россию. «Может, Месси и Роналду приедут в Белоруссию, чтобы продолжить играть?» — предположил он.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 76 человек. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране не так плоха, чтобы принимать «драконовские меры».

38-летний Глеб до июня 2019 года играл за БАТЭ (Борисов). Он известен по выступлениям за «Арсенал» и «Барселону», с которой он стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

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