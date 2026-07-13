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18:00, 13 июля 2026Экономика

ЦБ понизил курс доллара в России

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне 76,62 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты во вторник, 14 июля, составят 76,62 рубля. Снижение оказалось символическим, в районе 4 копеек. В понедельник, 13 июля, курс мировой резервной валюты в России находился на уровне 76,66 рубля.

Официальный курс евро также остался почти без изменений. Котировки европейской валюты понизили на 9 копеек — с 87,67 до 87,58 рубля. Курс юаня, в свою очередь, остался в районе 11,29 рубля.

Нынешние котировки рубля не приносят особой пользы российской экономике, сходится во мнении ряд экспертов. Глава ВТБ Андрей Костин называл в качестве оптимального варианта коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе, пояснял он, отечественные экспортеры смогли бы рассчитывать на увеличение выручки, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления от продажи энергоресурсов. Последнее, подчеркивают аналитики, особенно актуально с учетом стремительного роста дефицита госказны.

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