Футболисты «Барселоны» взбунтовались из-за просьбы отказаться от части зарплаты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sport.

По информации издания, руководство каталонцев предложило игрокам понизить зарплаты из-за приостановки чемпионата Испании и снижения заработка клуба. Клуб выразил опасение оказаться в кризисе из-за распространения коронавируса. Отмечается, что часть футболистов отказалась от предложения.

Недовольные посчитали, что клуб сам поставил себя в это положение неудачными трансферами, на которые были потрачены миллионы евро. Предполагается, что в эту группу входят самые высокооплачиваемые игроки команды, но не форвард Лионель Месси.

25 марта стало известно, что «Барселона» может выставить на трансфер восемь футболистов. Распродажа рассматривается в качестве варианта покрыть финансовые издержки из-за паузы в чемпионате Испании и прекращения розыгрыша Лиги чемпионов.

Большинство футбольных лиг приостановили розыгрыши из-за распространения коронавируса. О том, возобновятся ли соревнования, неизвестно.

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