Футболисты массово пошли на сокращение зарплат из-за коронавируса

Футболисты, выступающие в клубах немецкой Бундеслиги, массово пошли на снижение зарплат из-за паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает портал Bulinews.com со ссылкой на источники в немецкой прессе.

Так, о сокращении зарплат сами попросили игроки «Вердера», «Шальке» и «Боруссии» из Менхенгладбаха. Кроме того, меньшую сумму готовы получать футболисты дортмундской «Боруссии» — это позволит сохранить работу многим сотрудникам клуба. Игроки «Баварии» также согласились на 20-процентное понижение зарплат.

22 марта сообщалось, что туринский «Ювентус» может сократить зарплату нападающему Криштиану Роналду, чтобы оптимизировать расходы на время перерыва из-за коронавируса. Также сообщалось, что из-за отказа пойти на понижение выплат из швейцарского «Сьона» был уволен ряд футболистов, в том числе бывший форвард московского ЦСКА Сейду Думбия.

Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. Первыми паузу в сезоне объявили в ведущих европейских чемпионатах.

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